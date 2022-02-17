Линда Евангелиста впервые показала изуродованное пластикой тело: «Я больше не могу так жить»
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Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press
В интервью изданию People Линда Евангелиста рассказала, что на фоне проблем с внешностью у нее развилась депрессия. Напомним, что модель воспользовалась процедурой CoolSculpting, которая позволяет избавиться от локальных жировых отложений посредством воздействия низких температур. По словам Линды, бьюти-процедура ее изуродовала.
«Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться», — призналась звезда 90-х.
На свежих фотографиях видно, что на подбородке, в области груди, под мышками и на внутренней стороне бедер женщины образовались жировые мешки и складки. Это заболевание известно как парадоксальная жировая гиперплазия. Медики говорят, что никакая диета не спасет ситуацию.
«Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума», — рассказала супермодель.
После того как начали проявляться побочные эффекты после операции, Линда решила попытаться исправить ситуацию с помощью липосакции. Она прошла две операции за свой счет, но это не помогло. После этого ей пришлось носить компрессионное белье и повязки на подбородке в течение двух месяцев.
Звезда подиума подала иск против компании CoolSculpting. Она требует выплату в размере 50 миллионов долларов, так как из-за неудачной операции не смогла вернуться к работе моделью.
Фото: Global Look Press