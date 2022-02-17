Линда Евангелиста впервые показала изуродованное пластикой тело: «Я больше не могу так жить»

В интервью изданию People Линда Евангелиста рассказала, что на фоне проблем с внешностью у нее развилась депрессия. Напомним, что модель воспользовалась процедурой CoolSculpting, которая позволяет избавиться от локальных жировых отложений посредством воздействия низких температур. По словам Линды, бьюти-процедура ее изуродовала.

«Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться», — призналась звезда 90-х.