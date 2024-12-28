Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах из искусственного меха

29-летняя артистка позировала перед камерой в белых ультракоротких шортах из искусственного меха, лонгсливе с глубоким декольте и черных капроновых колготках. Кроме того, знаменитость надела рождественский колпак. В качестве аксессуаров ДУа Липа предпочла серьги-кольца. Певица также нанесла мейкап в нежных оттенках и распустила волосы.

Накануне стало известно, что Дуа Липа выходит замуж за звезду сериала «Война и мир» Каллума Тернера. Уточняется, что пара обручилась тихо и собирается отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

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