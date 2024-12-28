ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 декабря 2024, 12:53
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Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах из искусственного меха

Певица Дуа Липа выложила фото в ультракоротких шортах из искусственного меха.
Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах из искусственного меха

© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Популярная британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах из искусственного меха

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

29-летняя артистка позировала перед камерой в белых ультракоротких шортах из искусственного меха, лонгсливе с глубоким декольте и черных капроновых колготках. Кроме того, знаменитость надела рождественский колпак. В качестве аксессуаров ДУа Липа предпочла серьги-кольца. Певица также нанесла мейкап в нежных оттенках и распустила волосы.

Накануне стало известно, что Дуа Липа выходит замуж за звезду сериала «Война и мир» Каллума Тернера. Уточняется, что пара обручилась тихо и собирается отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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