Получила кольцо в канун Рождества: Дуа Липа выходит замуж за звезду «Войны и мира»

Певица Дуа Липа выходит замуж. Ее возлюбленный Каллум Тернер сделал ей предложение в канун католического Рождества. Об этом артистка сообщает The Sun.

Звезда «Войны и мира» и поп-дива встречаются чуть больше года. Свой роман они не скрывали, поэтому поклонники давно ждали их помолвку. И вот, к концу 2024 года актер решился и преподнес Липе кольцо.

«Дуа и Каллум так влюблены друг в друга. Они знают, что это навсегда. Каллум — надежная опора для Дуа, и они — прекрасная пара», - рассказали друзья пары.

Источники сообщили, что в планах у влюбленных большая вечеринка на Новый год, которая пройдет в Лондоне. На нее приглашены друзья и родные актера и певицы. Предположительно, именно на этом мероприятии они официально и отпразднуют помолвку.

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