Дрю Бэрримор рассказала, что пила до провалов в памяти
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Голливудская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что пила спиртное до провалов в памяти. Об этом пишет The Sun.
49-летняя знаменитость коснулась темы зависимостей в интервью у 35-летней коллеги Зои Кравиц, которая дебютировала в режиссуре с фильмом о насилии и злоупотреблении психоактивными веществами «Моргни дважды».
«Раньше я была пьяницей. Поэтому просмотр этого фильма стал для меня необыкновенной дорогой к прощению самой себя», — поделилась артистка.
Как призналась Бэрримор, она оказывалась в ситуациях, в которые не должна была попадать. Актриса добавила, что ей было очень стыдно за происходившее.
«Я не пила уже пять лет», — резюмировала звезда «Ангелов Чарли».
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