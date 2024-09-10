Дрю Бэрримор рассказала, что пила до провалов в памяти

Голливудская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что пила спиртное до провалов в памяти. Об этом пишет The Sun.

49-летняя знаменитость коснулась темы зависимостей в интервью у 35-летней коллеги Зои Кравиц, которая дебютировала в режиссуре с фильмом о насилии и злоупотреблении психоактивными веществами «Моргни дважды».

«Раньше я была пьяницей. Поэтому просмотр этого фильма стал для меня необыкновенной дорогой к прощению самой себя», — поделилась артистка.

Как призналась Бэрримор, она оказывалась в ситуациях, в которые не должна была попадать. Актриса добавила, что ей было очень стыдно за происходившее.

«Я не пила уже пять лет», — резюмировала звезда «Ангелов Чарли».

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