Предали память отца: сын Честера Беннингтона раскритиковал новую солистку Linkin Park

Сын певца Честера Беннингтона, который много лет был лидером группы Linkin Park, раскритиковал новую солистку коллектива и назвал ее появление предательством. Джейми Беннингтон заявил, что Майк Шинода предал память его отца.

На днях стало известно, что солисткой популярной группы стала Эмили Армстронг. Она готовится к мировому турне, где будет исполнять хиты, которые когда-то пел Честер. Поклонники разделились на два лагеря, некоторые рады продолжению творчества группы, другие же критикуют решение отдать те самые песни девушке.

Сын артиста, Джейми Беннингтон, резко высказался в адрес сооснователя группы, Майка Шиноды. 28-летний парень опубликовал пост в соцсетях, где обвинил мужчину в предательстве памяти отца.

«Вы тихо стерли жизнь и наследие отца в режиме реального времени, предали доверие, оказанное вам фанатами Linkin Park, включая меня», — сказал он.

Молодой человек отметил, то многие поклонники согласны с ним и разочарованы, что песни его отца будут звучать по-другому.

«Теперь вы просто маразматичны и лишены слуха», — добавил наследник.

Напомним, что Честер Беннингтон покончил с собой. Об этом стало известно 20 июля 2017 года. После этого коллектив взял паузу, но не стал объявлять о распаде.

Ранее мы писали о том, что фанаты бьют тревогу из-за изменившейся внешности звезды «Друзей» Мэтта Леблана.