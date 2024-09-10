«Я хотела увидеть взаимную любовь»: Дженнифер Лопес расплакалась на премьере фильма Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес не смогла сдержать слез на премьере фильма «Неудержимый», в котором исполнила одну из главных ролей. Показ картины состоялся в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Об этом сообщает Entertainment Weekly и публикует кадры со знаменитостью.

Недавно Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Неудержимый», над которым ее бывший муж, актер Бен Аффлек, работал в качестве продюсера совместно с лучшим другом и коллегой Мэттом Дэймоном. Артистка сыграла в ленте мать главного героя Энтони Роблеса, который осуществил свою мечту, став звездой рестлинга. Знаменитость поделилась эмоциями после просмотра картины и «встречи» со своей героиней в реальности.

«Я действительно поговорила с ней о том, как она чувствует себя в роли мамы ребенка-инвалида, которая жила с абьюзером. Она разобралась в себе и получила докторскую степень, воспитывая пятерых детей. Я хотела увидеть эту взаимную любовь и самоотверженность, которая у них была», — рассказала Дженнифер Лопес, а после не сдержала эмоции и заплакала.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопес снять документальный фильм об их любви.