Друзья Наоми Кэмпбелл отреагировали на слухи о романе модели с миллионером

Друзья Наоми Кэмпбелл прокомментировали слухи о том, что модель состоит в отношениях с миллионером Мохаммедом Аль Турки. Об этом пишет Daily Mail.

По словам друзей звезды, Мохаммед Аль Турки и Наоми Кэмпбелл являются близкими друзьями, между ними нет романтической связи.

«Это не роман — все ее друзья знают, что он на самом деле влюблен в другую модель и находится в стабильных отношениях. Наоми не замужем и сосредоточена на своих детях и трезвости», — высказались люди из окружения модели.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.

Летом 2023-го знаменитость заявила о рождении сына, разместив в своем микроблоге фотографию с ребенком на руках. Лицо младенца модель решила скрыть.

Ранее актриса Анджелина Джоли выдвинула новое обвинение против экс-мужа Брэда Питта.

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