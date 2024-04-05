Друзья Наоми Кэмпбелл отреагировали на слухи о романе модели с миллионером
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Друзья Наоми Кэмпбелл прокомментировали слухи о том, что модель состоит в отношениях с миллионером Мохаммедом Аль Турки. Об этом пишет Daily Mail.
По словам друзей звезды, Мохаммед Аль Турки и Наоми Кэмпбелл являются близкими друзьями, между ними нет романтической связи.
«Это не роман — все ее друзья знают, что он на самом деле влюблен в другую модель и находится в стабильных отношениях. Наоми не замужем и сосредоточена на своих детях и трезвости», — высказались люди из окружения модели.
В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.
Летом 2023-го знаменитость заявила о рождении сына, разместив в своем микроблоге фотографию с ребенком на руках. Лицо младенца модель решила скрыть.
Ранее актриса Анджелина Джоли выдвинула новое обвинение против экс-мужа Брэда Питта.
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