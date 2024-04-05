Анджелина Джоли выдвинула новое обвинение против Брэда Питта

Анджелина Джоли заявила, что абьюз со стороны Брэда Питта начался до инцидента в самолете. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

После развода актеры продолжают выяснять отношения в суде. Экс-супруги разбираются в продаже доли Джоли в семейной винодельне. Как выяснилось, во время нового заседания сторона артистки выступила с новым обвинением.

Команда Джоли утверждает, что Питт морально унижал не только ее, но и детей. В качестве примера юристы привели случай из самолета в 2016 году, когда актер нанес физический вред членам семьи. Оказалось, что это далеко не единственная ситуация с абьюзом.

«История с абьюзом Питта началась задолго до того перелета из Франции в Лос-Анджелес в 2016 году. Этот перелет стал последним моментом, когда его физический абьюз Анджелины и детей имел место быть. Джоли сразу же ушла о него», — сообщает источник.

Узнав о том, что детали дела просочились в СМИ, адвокаты Питта пришли в ярость. Они настаивают на документе о неразглашении информации.

Ранее Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми в пользу Анджелины Джоли. Подробности смотрите в этой новости.