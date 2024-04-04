Звезда «Гарри Поттера» Афшан Азад-Кази беременна вторым ребенком

Британская актриса и модель бенгальского происхождения Афшан Азад-Кази, сыгравшая роль Падмы Патил в фильмах о «Гарри Поттере», ждет второго ребенка. Соответствующий снимок 36-летняя звезда разместила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя актриса показала снимок, на котором она стоит в белом свитере и атласной юбке молочного цвета. На фото она стоит рядом с дочерью Кирой — девочка положила руки на округлившийся живот матери.

Афшан вышла в 2018 году за Набила Кази. В июле 2021 года у них родилась дочь Кира.

По своему вероисповеданию актриса является мусульманкой. Из-за отношений с молодым человеком, проповедующим индуизм, ее неоднократно жестоко избивали члены семьи. В 2010 году Азад-Кази обратилась в полицию. Там она рассказала, что брат и отец собирались убить ее, так как она «запятнала честь семьи».

Актриса исполнила роль Падмы Патил в четырех фильмах о «Гарри Поттере».

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