Друзья Бьянки Цензори прокомментировали слухи о ее расставании с Канье Уэстом

Друзья Бьянки Цензори отреагировали на слухи о ее разводе е с рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, окружение Бьянки в ярости от подобных слухов, поскольку пустили их сами виновники. Предполагается, что Цензори рассказала о расставании своим друзьям из Австралии, чтобы привлечь внимание к паре.

«Они знали, что таким образом создадут шумиху вокруг себя. Канье все еще старается продвигать свой альбом. Они оба знают, что "обнаженных" нарядов больше недостаточно, чтобы заинтересовать публику», — поделился информатор.

Накануне западные таблоиды распространили информацию, что брак Канье трещит по швам. Сразу несколько источников подтверждали, что супруги даже разъехались — артист улетел в Японию. Однако после этих новостей стало известно, что в Токио Уэст находится не один. Бьянка уже успела присоединиться в поездке к мужу.

Позднее мы писали, что Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов за концерт в Москве.