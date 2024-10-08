Развод отменяется? Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили вместе в Токио

Рэпера Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили в Токио. Пара прогуливалась по торговому центру. Кадры в Сети появились после того, как СМИ опубликовали новости о разводе звезд. Снимки публикует Telegram-канал «Только никому...».

Западные таблоиды распространили информацию, что брак Канье трещит по швам. Сразу несколько источников подтверждали, что супруги даже разъехались — артист улетел в Японию. Однако после этих новостей стало известно, что в Токио Уэст находится не один. Бьянка уже успела присоединиться в поездке к мужу.

Папарацци засняли, как рэпер и блогерша гуляли, обнимались на эскалаторе и держались за руки. По всей видимости, в семье все хорошо. И если проблемы были, то уже все улажено. Официальные комментарии Канье пока прессе не давал.

Напомним, что звездную пару часто критикуют из-за их внешнего вида. Уэст подбирает для жены весьма необычные образы, которые становятся предметом обсуждений. Из-за нарядов Бьянки бывшая возлюбленная певца Ким Кардашьян даже собралась обратиться к своему адвокату.

Ранее Канье Уэст на концерте в Китае представил новую песню.