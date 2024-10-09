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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 октября 2024, 09:39
1 мин.

Был готов, но потом захотел больше: Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов за концерт в Москве

Канье Уэст мог выступить в Москве за 8 млн долларов, но потом захотел больше.
Был готов, но потом захотел больше: Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов за концерт в Москве

© AP/Associated Press/East News

Рэпер Канье Уэст приезжал в Россию этим летом, чтобы выбрать площадку для выступления. Он был готов провести концерт в Москве за 8 млн долларов, однако потом захотел больше, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, организаторы связывались с американским артистом четыре раза. Так, агентство жены Владимира Познера SAV Entertainment предложило Канье 5 млн долларов. Компания Евгения Филькенштейна PMI — около 4 млн долларов.

Самый минимум предложил Эдуард Ратников из TC. Он хотел привезти рэпера в Россию за 3 млн долларов. Больше всех предложила одна из крупнейших промышленных компаний России. Сначала Канье согласился на 8 млн долларов, но потом передумал. С некоторыми из организаторов переговоры ведутся до сих пор.

Ранее Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили в Токио после новостей о разводе. Пара прогуливалась по торговому центру.

Источник фото:AP/Associated Press/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Канье Уэст
концерт
москва