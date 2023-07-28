Допрос длился шесть часов: сиделку Алена Делона обвиняют в издевательствах над актером

Сиделку 87-летнего Алена Делона Хироми Роллен подозревают в издевательствах над актером. Ее допрашивали шесть часов. Об этом сообщается на сайте Le Parisien.

По данным источника, в прокуратуру Франции пожаловались наследники знаменитости. Они заявляют, что женщина оскорбляет и угнетает исполнителя главной роли в фильме «Зорро».

Сиделку звезды сотрудники правоохранительных органов допрашивали на протяжении шести часов. Также в доме 66-летней женщины провели обыск.

Хироми отрицает все обвинения в свой адрес. Адвокат сиделки заявил, что она готова рассказать обо всех выдвинутых против нее обвинениях и предоставить всю необходимую информацию, которая поможет установить истину в этом деле.

Как сообщается на сайте телеканала BFMTV, Роллен тоже написала жалобу, где обвинила детей актера в клевете, насилии и краже.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге сиделка украла у 82-летнего пенсионера почти миллион рублей. По данным СМИ, 56-летняя жительница Узбекистана пользовалась счетом пожилого мужчины по доверенности. Однако внезапно пенсионер обнаружил пропажу крупной суммы.

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. Там сиделку отправили в тюрьму за убийство пенсионерки. По версии следствия, в сентябре женщины распивали алкогольные напитки и ссорились. Злоумышленница решила закончить застольные посиделки, ударив ножом в грудь свою клиентку.