Дом принцессы Дианы унаследует британский актер

30-летний актер Луи Спенсер унаследует дом принцессы Дианы. Об этом сообщает зарубежное издание The Mirror.

Родовое поместье, занимающее более 13 000 акров, перейдет к сыну графа Спенсера, несмотря на то, что у него есть взрослые дочери. По правилам, недвижимость передается не первенцу, а старшему сыну, им является Луи.

Актер вместе с сестрами рос в южноафриканском Кейптауне, где окончил колледж. Он получил высшее образование в Эдинбурге и сейчас ведет уединенный образ жизни.

Ранее бывший водитель принцессы Дианы заявил, что аварии в Париже можно было избежать. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что племянницы-близняшки принцессы Дианы снялись для глянца в платьях Balenciaga. Вместе с ними на обложке появилась Леди Китти.