Бывший водитель принцессы Дианы заявил, что аварии в Париже можно было избежать

Аварии в Париже в 1997 году, в результате которой погибла принцесса Диана, можно было избежать. Об этом заявил ее бывший водитель Стив Дэвис.

Он дважды был на месте трагедии.

«Я знаю только, что если бы жизнь пошла по другому пути, если бы я вез ее той ночью в Париж, она все еще была бы здесь сегодня, потому что я бы обеспечил ее безопасность», - заявил водитель. Его слова приводит Daily Mail.

Дэвиса не было в роковой поездке Дианы. Его отстранили от обязанностей в 1995 году – принцессу убедили, что водитель шпионит за ней. За увольнением стоял журналист Мартин Башир. Некоторое время Дэвис получал зарплату и сидел по 10 часов в гараже – Диана не хотела, чтобы водитель был рядом. В марте 1996 года мужчину уволили – он вспоминал холодное прощание Дианы. Принцесса пожала руку и произнесла: «Пока, Стив, спасибо за все».

Сегодня водителю 61 год, он также работает шофером в богатой семье. Мужчина проживает со второй женой, у пары на двоих пять дочерей.

Вспоминая о Диане, Дэвис признается: «Я бы принял пулю за нее, умер за нее». Он говорит, что красота принцессы в реальной жизни была намного больше, чем на фотографиях. Также шофер признался, что позволял маленьким Гарри и Уильяму садиться за руль, будучи маленькими.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет после химиотерапии в серьгах принцессы Дианы.