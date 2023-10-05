Должны сами чистить туалет: Шварценеггер поделился методами воспитания детей

Американский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер признался, что применял суровые методы воспитания своих детей. Так, например, он поручал своим сыновьям самостоятельно стирать одежду, заправлять кровати и проводить уборку в санузле.

В беседе с People Шварценеггер вспомнил, что однажды увидел у сына Патрика идеально заправленную постель и понял, что это дело рук няни.

«Я пришел, а кровать заправлена так безупречно, что сразу все понял», - подчеркнул актер.

Он решил спросить у сына, верны ли его догадки, но ребенок ответил на вопрос отрицательно, заверив, что заправил постель самостоятельно.

«Я открыл двери, схватил матрас и вышвырнул его с балкона в бассейн», - поделился воспоминаниями бывший губернатор Калифорнии.

В итоге мальчику пришлось самостоятельно доставать постельные принадлежности из бассейна и поднимать на второй этаж мокрый матрас.

Ранее мы писали, что Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию из-за поврежденного локтевого нерва. На руку знаменитого актера медики наложили специальную повязку.

Шварценеггер также ранее признался, что страдает дислексией и добавил, что в 1950-х годах в Австрии не верили, что человек не способен учиться. Поэтому за плохое чтение Арнольда в школе били линейкой.