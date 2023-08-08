«Теперь я знаю»: актер Арнольд Шварценеггер рассказал о своем неизлечимом недуге

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер признался, что страдает дислексией. Об этом сообщается на сайте телеканала «НТВ» со ссылкой на социальные сети знаменитости.

«Я ужасно читаю», — рассказал бывший губернатор Калифорнии.

Артист добавил, что в 1950-х годах в Австрии не верили, что человек не способен учиться. Поэтому за плохое чтение Арнольда в школе били линейкой.

«Теперь я знаю, что у меня дислексия», — подчеркнул Шварценеггер.

По признанию актера, во время подготовки к фильму, он в течение нескольких месяцев перечитывал сценарий, пока не выучил каждую строчку. Знаменитости нужно было время и повторения, чтобы обдумать слова.

Также актер рассказал, что установил у дома специальное оборудование, чтобы записать свою аудиокнигу. Арнольд рассчитывает выпускать 20-30 страниц в день. Исполнитель главной роли в фильме «Терминатор» сделал столько дублей, что сбился со счета.

«Я дробил текст на маленькие отрывки, зная, что большие победы складываются из маленьких успехов», — заключил Шварценеггер.

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