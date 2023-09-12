Понадобилась экстренная помощь: Арнольд Шварценеггер оказался на операционном столе

Американскому актеру Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию из-за проблемы с рукой. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежный портал TMZ.

По данным источника, знаменитость оказался на операционном столе еще на прошлой неделе. Он поступил в больницу из-за проблем с правой рукой. «Железному Арни» пришлось прервать тренировки и срочно заняться здоровьем.

«У бывшего губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. На руку Шварценеггера медики наложили повязку», – отмечается в сообщении.

Напомним, что это не первое хирургическое вмешательство у актера. Звезда чуть не умер во время операции на сердце из-за ошибки врачей. Операцию провели в 2019 году. Арнольд надеялся, что операция пройдет успешно, а когда проснулся, то услышал от врачей, что у него открылось внутреннее кровотечение. Актер вспоминает, что доктора волновались, поскольку это не входило в их планы. Тогда мужчина почувствовал настоящий страх.

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