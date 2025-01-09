Дочь Майкла Джексона призналась в наркотической зависимости

Дочь Майкла Джексона заявила, что уже 5 лет не употребляет наркотики и алкоголь. Пэрис заговорила о своей зависимости в соцсети.

В личном блоге певицы появились архивные кадры, на которых она пьет алкоголь и развлекается с друзьями. Артистка с гордостью призналась, что 5 лет назад поборола наркотическую и алкогольную зависимости. Дочь Майкла осознала, что жизнь прекрасна и без вредных привычек.

«Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я полностью избавилась от наркотиков и алкоголя, и сказать, что я благодарна, было бы плохим эвфемизмом. Я чувствую тепло солнца на своей коже. Я поняла, что жизнь продолжается, независимо от того, трезва я или нет, но сегодня я могу принять в ней участие», — высказалась знаменитость.

На пост артистки отреагировала ее тетя, сестра Майкла, и похвалила за отказ от вредных привычек. Женщина отметила, что гордится достижением и личностным ростом Пэрис, которая теперь помогает другим в борьбе с зависимостью.

«Поздравляю, Пэрис. Я так, так горжусь тобой, твоим ростом, силой и достижениями», — написала она.

Ранее 68-летнюю сестру Майкла Джексона раскритиковали из-за сильной худобы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Майкла Джексона выходит замуж.