Сестру Майкла Джексона подозревают в анорексии из-за новых фото

Сестра певца Майкла Джексона удивила фанатов экстремальной худобой. 68-летняя Ла Тойя Джексон опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала с изменившейся фигурой. Об этом сообщает «Жизнь».

Поклонники отмечают, что родственница исполнителя очень похожа на него – у нее тот же нос, глаза и скулы. Женщина любит выбирать стильные наряды, всегда выходит в свет с макияжем и прической.

Недавно Ла Тойя вновь похвасталась своим образом, но ее фигура вызвала у подписчиков недоумение и даже страх. Многие отметили, что через одежду у нее проступают угловатые плечи и колени. Поклонники бьют тревогу и подозревают у сестры Джексона анорексию.

Сама она предпочитает не комментировать слухи.