Сестру Майкла Джексона подозревают в анорексии из-за новых фото
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Сестра певца Майкла Джексона удивила фанатов экстремальной худобой. 68-летняя Ла Тойя Джексон опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала с изменившейся фигурой. Об этом сообщает «Жизнь».
Поклонники отмечают, что родственница исполнителя очень похожа на него – у нее тот же нос, глаза и скулы. Женщина любит выбирать стильные наряды, всегда выходит в свет с макияжем и прической.
Недавно Ла Тойя вновь похвасталась своим образом, но ее фигура вызвала у подписчиков недоумение и даже страх. Многие отметили, что через одежду у нее проступают угловатые плечи и колени. Поклонники бьют тревогу и подозревают у сестры Джексона анорексию.
Сама она предпочитает не комментировать слухи.
Ранее мы писали о том, что в США случайно нашли аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона. 56-летний американец, обнаруживший коллекцию, признался, что узнал про склад от своего знакомого, купившего помещение. Мужчина уточнил, что склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену.