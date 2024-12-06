Дочь Майкла Джексона выходит замуж: кто жених

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис выходит замуж. Девушка приняла предложение от своего бойфренда-музыканта Джастина Лонга. Об этом она рассказала в личном блоге.

Рассекретить информацию о помолвке Пэрис решила в день рождения возлюбленного. Она опубликовала пост, в котором призналась, что скоро станет его женой.

«С днем рождения, мой сладкий. Проводить с тобой эти годы было незабываемым вихрем, и я не могу мечтать о более подходящем человеке для того, чтобы пройти через все это. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я тебя люблю», - написала Джексон, добавив фото с предложения.

Помолвка пары была классической. Джастин не стал устраивать какое-то шоу. Он пригласил возлюбленную в красивое место на свидание, а затем встал на одно колено.

Отметим, что поклонники давно ждали, когда музыкант решится на предложение, так как с Пэрис они встречаются уже несколько лет. И все это время новостей о проблемах в их отношениях не появлялось.

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