ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 декабря 2024, 16:31
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Дочь Майкла Джексона выходит замуж: кто жених

Дочь Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за музыканта Джастина Лонга.
Дочь Майкла Джексона выходит замуж: кто жених

© JULIEN DE ROSA/AFP/East News

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис выходит замуж. Девушка приняла предложение от своего бойфренда-музыканта Джастина Лонга. Об этом она рассказала в личном блоге.

Рассекретить информацию о помолвке Пэрис решила в день рождения возлюбленного. Она опубликовала пост, в котором призналась, что скоро станет его женой.

«С днем рождения, мой сладкий. Проводить с тобой эти годы было незабываемым вихрем, и я не могу мечтать о более подходящем человеке для того, чтобы пройти через все это. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я тебя люблю», - написала Джексон, добавив фото с предложения.

Помолвка пары была классической. Джастин не стал устраивать какое-то шоу. Он пригласил возлюбленную в красивое место на свидание, а затем встал на одно колено.

Отметим, что поклонники давно ждали, когда музыкант решится на предложение, так как с Пэрис они встречаются уже несколько лет. И все это время новостей о проблемах в их отношениях не появлялось.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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