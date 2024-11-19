Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые за долгое время «поймали» на публике

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло впервые за долгое время «поймали» на публике. Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail.

18-летнюю Шайло заметили 15 ноября в Лос-Анджелесе. Папарацци «поймали» девушку во время обеда с танцовщицей Кеони Роуз. Дочь Джоли и Питта стояла возле машины, на крыше которой сидела ее подруга. Они были одеты в черные толстовки и спортивные штаны.

Напомним, у Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, однако он официально его удалось завершить лишь в 2019-м. В настоящий момент бывшие супруги делят имущество.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли вышла в свет с 16-летним сыном, чтобы задеть Брэда Питта.

Также сообщалось, что Джоли получила восьмизначную сумму денег за продажу своей доли в семейной винодельне.