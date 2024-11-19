«Пытается вывести из себя»: Анджелина Джоли преследовала определенную цель, появившись на премии с сыном

На днях Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном от экс-супруга Брэда Питта. Однако, как выяснилось, актриса преследовала определенную цель, появившись на премии с 16-летним Ноксом. Об этом в беседе с Daily Mail заявил источник, близкий к окружению знаменитости.

17 ноября актриса посетила церемонию вручения премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе в компании 16-летнего сына Нокса от брака с Брэдом Питтом, который редко появляется на публике. Инсайдер рассказал, что актер посчитал «подозрительным» выход Анджелины Джоли с наследником. Артист уверен, что таким образом бывшая жена пытается задеть его в то время, как дети отказываются от общения с отцом.

«Брэд видит своих детей только тогда, когда они выходят на ковровую дорожку вместе с мамой, и время, выбранное для этого, не может быть более подозрительным, учитывая, что он и Энджи вскоре встретятся в суде», — отметил собеседник издания.

Известно, что после развода в 2019 году Анджелина Джоли и Брэд Питт все еще продолжают решать спорные вопросы о поместье и винодельне во Франции. Недавно судья отклонил ходатайство актрисы об отмене иска ее экс-супруга по поводу Chateau Miraval.

«Она пытается вывести его из себя после его недавней победы, и использовать для этого сына странно. Нокс не хочет иметь ничего общего с Голливудом и не общается с Брэдом», — заявил источник.

При этом инсайдер добавил, что сын артистов переживает из-за того, что мать настроила его с братьями и сестрами против отца. На момент разрыва Анджелины Джоли и Брэда Питта дети были еще слишком маленькими, и «у них даже не было возможности составить о нем свое мнение». Сам актер не отчаивается и «верит, что со временем дети вернутся в его жизнь».

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли не может построить новые отношения из-за Брэда Питта.