Анджелина Джоли получила восьмизначную сумму денег за продажу своей доли в семейной винодельне

Брэд Питт сообщил, что Анджелина Джоли получила восьмизначную сумму за свою долю в семейной винодельне Chateau Miraval. Подробности приводит In Touch Weekly.

Питт и Джоли приобрели винодельню Miraval в 2008 году для того, чтобы создать и развить ее как семейный бизнес. Однако после разлада в личных отношениях звездной пары у них начались проблемы и в работе.

На фоне развода Джоли решила продать свою долю винодельни российскому миллиардеру Юрию Шефлера, из-за чего Брэд подал на нее в суд. В иске голливудский актер отметил, что вложил много времени и средств в создание успешного винного предприятия. Однако компания Анджелины Nouvel подала ответный иск на 250 миллионов долларов против бывшего супруга, обвинив его в желании завладеть контролем над бизнесом.

После всех судебных разбирательств Питт предоставил информацию о том, что актриса уже получила баснословную восмизначную денежную сумму за продажу ее части винодельни Chateau Miraval.

Напомним, Питт и Джоли познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Уже в 2006 году заявили об отношениях, а в 2014 году сыграли свадьбу. Однако спустя два года семейной жизни пара приняла решение развестись, только бракоразводный процесс им удалось закончить лишь недавно.

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