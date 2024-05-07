Дизайнер Вера Вонг напугала гостей Met Gala исхудавшим видом: подозревают анорексию

74-летняя дизайнер Вера Вонг довела себя до болезненной худобы. Она появилась на ежегодном модном балу Met Gala и напугала поклонников. Об этом сообщает зарубежный портал Page Six.

Известный модельер свадебных платьев всегда славилась своим хрупким телосложением. Но на днях она поразила публику исхудавшим видом. Вера пришла на бал в полупрозрачном платье с объемным цветком на бедре. Она решила не делать яркий макияж, а предпочла нюдовые оттенки. Но они не сделали ее моложе. Всему виной была излишняя худоба.

Пользователи Сети раскритиковали Вонг и посоветовали ей заняться своим здоровьем. Сама же звезда, видимо, не считает, что у нее есть проблемы. Она регулярно описывает в соцсетях, как поддерживает стройность и делится секретами молодости.

Напомним, что в ночь на 7 мая состоялся благотворительный бал Met Gala. Мероприятие проходило под темой «Спящие красавицы: пробуждение моды». Многие звезды потрясли публику своими нарядами.

Ранее мы писали о том, что модель Ирина Шейк появилась на Met Gala 2024 в платье из 84 тысяч кристаллов. Над созданием наряда шесть мастеров работали в течение 200 часов.

А вот наряд теннисистки Марии Шараповой на Met Gala понравился не всем. Журналистка Ксения Собчак сравнила платье блондинки с листьями салата айсберг.