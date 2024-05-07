«В листе салата айсберг»: Собчак высмеяла образ Марии Шараповой на Met Gala

Известная журналистка и блогерша Ксения Собчак высказалась о новом образе российской теннисистки Марии Шараповой. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

37-летняя спортсменка посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, который состоялся 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Шарапова позировала на ковровой дорожке в желтом макси-платье с открытыми плечами, которое дополняла салатовая накидка со шлейфом, серьги с жемчугом и белые туфли. Над нарядом трудился непальско-американский дизайнер Прабал Гурунг. Визажисты сделали звезде нюдовый макияж, а стилисты собрали ее волосы в хвост и украсили цветами.

При этом Собчак наряд теннисистки не понравился.

«Мария Шарапова немного в листе салата айсберг», — поиронизировала журналистка.

Напомним, Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка является пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», а также десятой теннисисткой за всю историю тенниса, кому удавалось победить на всех четырех турнирах «Большого шлема».

Ранее Ксения Собчак назвала «скукотой» наряды актрисы Блейк Лайвли на Met Gala.