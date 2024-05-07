«Я была поражена»: Ирина Шейк появилась на Met Gala 2024 в платье из 84 тысяч кристаллов

Супермодель Ирина Шейк посетила одно из самых громких мероприятий года — бал Института костюма Met Gala 2024, который состоялся 6 мая в Нью-Йорке. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в платье, созданном из кристаллов. Об этом сообщает Vogue и публикует снимки модели.

Ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке состоялось 6 мая. Ирина Шейк стала одной из самых роскошно одетых знаменитостей на Met Gala 2024. Модель поддержала тренд sheer в серебристом облегающем платье в пол, надев также массивные серьги, колье и браслеты. Дополнил образ макияж с эффектом smoky eyes и бордовыми губами и волосы, уложенные в высокий гладкий пучок.

Примечательно, что платье Ирины Шейк было украшено 84 тысячами кристаллами Swarovski. Над созданием наряда шесть мастеров работали в течение 200 часов. Модель по-настоящему сияла на ковровой дорожке: ткань платья сверкала и переливалась в свете софитов.

«Когда я впервые увидела эскизы, я была поражена уровнем сложности», — призналась Ирина Шейк, говоря о своем наряде.

Выставка Института костюма Met Gala в 2024 году проходит под названием «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода». Она разделена на три подкатегории: земля, море и небо. Креативный директор Swarovski Джованна Энгельберт рассказала, что ее вдохновило на создание платья для Ирины Шейк.

«Неподвластная времени красота прозрачного хрустального цвета и его сияние вдохновили на создание культового образа, который идеально отражает нежную, но мощную сущность воздуха», — поделилась директор Swarovski.

Джованна Энгельберт работала над образом вместе с самой моделью. Директор Swarovski отметила, что осталась в восторге от сотрудничества с Ириной Шейк.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак раскритиковала образ теннисистки Марии Шараповой на Met Gala.