Девушка Лиама Пейна рассказала, почему покинула его перед таинственной смертью

Кейт Кэссиди, девушка погибшего вокалиста группы One Direction Лиама Пейна, рассказала о его последних днях и объяснила, почему уехала от певца перед самой его гибелью. По ее словам, отъезд был вызван чисто бытовыми причинами.

«У меня были дела. У нас была собака, и я никогда не думала, что что-то подобное произойдет», — приводил ее слова The Daily Mail.

Напомним — Пейн умер в октябре прошлого года, выпав с балкона в гостинице в Буэнос-Айресе, куда он приехал на отдых, чтобы увидеть выступление своего бывшего коллеги по группе Нила Хорана. Ему был 31 год.

Кэссиди также заявила, что она никогда не думала, что он умрет в столь молодом возрасте. Она полагает, что его фатальное падение было «трагической случайностью». Также она показала записку, написанную Лиамом незадолго до смерти — в ней он предполагал, что пара поженится в течение года. Кэссиди уверяет — она бы никогда не покинула Аргентину раньше времени, если бы знала, что певец умрет.

Ранее мы писали о том, что девушку захотели допросить в полиции.