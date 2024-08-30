Багаж итальянской актрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Санкт-Петербург. В чемодане были вещи люксовых брендов и те, которые очень дороги звезде не в материальном плане. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Орнелла взяла с собой в Россию подаренные Джордио Армани платья, сумку Valentino, платок Chanel, в котором еще молодая артистка познакомилась с художником Сальвадором Дали.

Отмечается, что в случившемся виноваты сотрудники аэропорта, только непонятно какого именно, ведь у женщины была пересадка в Стамбуле, куда она прилетела из Рима. После она была в питерском Пулково. Сама знаменитость уже прибыла в Северную столицу и заселилась в гостиницу, где отдыхает после 12-часового перелета.

В планах у Мути выставка художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости, которая назначена на субботу, 31 августа. Отмечается, что на мероприятии будет петь актер Михаил Боярский.

Ранее мы писали о том, что звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прилетел в Россию для съемок в сериале. Известно, каких девушек подобрали для работы с артистом. Отсматривались дамы от 18 до 25 лет. Именно они воплотят на экране образы фанаток турецкой звезды. Условия кастинга были такие – своя зимняя одежда и вечернее платье, которое подходит для новогодних съемок.