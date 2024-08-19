«Они отдалились друг от друга»: раскрыто, как принц Уильям относится к принцу Гарри после конфликта

Принц Уильям не разговаривает со своим младшим братом принцем Гарри и не желает продолжать с ним общение после конфликта. Об этом сообщает New York Post.

Инсайдер, близкий к королевской семье, рассказал, что принц Уильям не пытается наладить отношения с братом спустя почти два года после конфликта. Более того, как утверждается, на данный момент принц Уэльский даже против присутствия принца Гарри на своей будущей коронации.

«Они отдалились друг от друга, это ужасно грустно», — заявил один из близких друзей братьев.

Напомним, в 2020 году принц Гарри оказался в центре скандала, когда вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с принцем Уильямом.

В июле этого года бывший дворецкий короля Великобритании Карла III, Грант Харролд, заявил, что принцу Гарри позволят вернуться в королевскую семью при условии, что тот публично извинится за свои мемуары «Запасной», которые он выпустил в 2023 году. В книге брат принца Уильяма откровенно рассказал о своей жизни и раскритиковал королевскую семью. По информации источников, заявления в автобиографических записках герцога Сассекского оскорбили чувства его родственников.

Ранее мы писали о том, что СМИ выяснили, кто мешает королю Карлу III помириться с принцем Гарри.