Деми Мур сделала заявление после слухов о романе с актером, который на 21 год младше

Голливудская актриса Деми Мур сделала заявление после слухов о романе с коллегой Эндрю Гарфилдом, который на 21 год младше. Признание звезды «Субстанции» прозвучало в интервью The Jess Cagle Show.

Артистка рассказывала, что отказалась от романтических отношений и вместо свиданий с парнями сделала выбор в пользу времяпрепровождения со своими питомцами.

Так, в свежем интервью знаменитость вновь настояла на том, что для счастья ей не нужен мужчина. Она также уточнила, что если мужчина и появится в ее жизни, то он должен по-настоящему ее сразить. Помимо этого, Мур считает себя эксцентричной и именно по этой причине — одинокой.

Напомним, Деми Мур была замужем за Эштоном Кутчером с 2005 по 2013 год. До этого она состояла в браке с Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год.

Накануне Деми Мур заподозрили в романе с коллегой Эндрю Гарфилдом. Слухи об отношениях знаменитостей появились после церемонии награждения «Золотой глобус». Артистов «поймали» за кулисами, и судя по опубликованным в Сети снимкам, Мур и Гарфилд оказывали недвусмысленные знаки внимания, нежно держались за руки и смотрели друг другу в глаза.

Также мы писали, что Деми Мур унизила девушку Тимоти Шаламе Кайли Дженнер на «Золотом глобусе» и подверглась критике.