Деми Мур заподозрили в романе с артистом, который на 21 год младше

Голливудскую актрису Деми Мур заподозрили в романе с коллегой Эндрю Гарфилдом, который на 21 год младше. Об этом пишет издание Daily Mail.

Слухи об отношениях знаменитостей появились после церемонии награждения «Золотой глобус». Артистов «поймали» за кулисами, и судя по опубликованным в Сети снимкам, Мур и Гарфилд оказывали недвусмысленные знаки внимания, нежно держались за руки и смотрели друг другу в глаза.

Кроме того, по данным источника, недавно изданию DeuxMoi анонимно пришли сведения о том, что коллеги по цеху тайно гостили друг у друга, а доказательством тому служат фотографии со скрытых камер, которые пока не опубликованы.

Напомним, Деми Мур была замужем за Эштоном Кутчером с 2005 по 2013 год. До этого она состояла в браке с Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год. Эндрю Гарфилд, в свою очередь, встречался с Эммой Стоун, Ритой Орой, Айслинг Би, Алиссой Миллер и доктором Кейт Томас.

Ранее Деми Мур потребовали лишить «Золотого глобуса» из-за ее поцелуя с подростком.