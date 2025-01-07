Деми Мур унизила девушку Тимоти Шаламе Кайли Дженнер на «Золотом глобусе» и подверглась критике

Церемонию «Золотого глобуса» обсуждают уже несколько дней не только из-за лауреатов, но и из-за скандалов. Один из самых громких разгорелся вокруг Деми Мур, которая проигнорировала модель Кайли Дженнер. Пользователи обвинили актрису в снобизме, однако ее дочь поспешила объяснить поступок матери.

Таллула Уиллис встала на защиту Деми и заявила — звезда «Субстанции» не хотела обидеть возлюбленную своего коллеги Тимоти Шаламе. По словам дочери актрисы, если бы она заметила, что Кайли действительно хочет ее поздравить, то, конечно, услышала бы ее.

«Не было никакого пренебрежения, если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы полностью отдала ей свое время и пространство», - заявила Таллула.

Напомним, что на «Золотом глобусе» Деми Мур подошла к столику, за которым сидели Тимоти Шаламе с возлюбленной и Эль Фаннинг. Актриса обменялась комплиментами только с коллегами, в то время как на Кайли даже не посмотрела. Из-за этого многие фанаты семейства Кардашьян-Дженнер посчитали, что для киношной тусовки модель пустое место и просто «плюс один» звезды «Дюны».

Ранее Кайли Дженнер вышла в свет в платье с открытой спиной.