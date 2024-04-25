Королевский биограф раскрыл, как принц Уильям относится к больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уильям еще больше сблизился со своей женой Кейт Миддлтон после того, как во время плановой операции у нее обнаружили онкологическое заболевание. Об этом рассказал королевский биограф Роберт Джобсон.

По его словам, события последних месяцев показали, что связь принца и принцессы Уэльских, которые в начале мая отметят 13 лет со дня свадьбы, непоколебима.

«Нет сомнений в том, что Уильям — скала для Кейт. Они в центре жизней друг друга», - сказал королевский биограф в беседе с Hello!

При этом Джобсон подчеркнул, что сейчас семейной паре тяжело, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезностью болезни. При этом они отлично справляются, так как психологически оба очень сильные люди.

Ранее проживающий в США принц Гарри после известий о болезни Кейт Миддлтон решил наладить общение с семьей. Он все чаще звонит родственникам, а также отправляет принцессе Уэльской сообщения со словами поддержки. Гарри и Кейт связывала многолетняя дружба, однако после женитьбы на Меган Маркл эта связь была разорвана.