Daily Mail: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

15-летняя Вивьен помогала звездной маме продюсировать мюзикл «Аутсайдеры». По информации источника, публика обратила внимание на афишу шоу. Если раньше девочка носила двойную фамилию Джоли-Питт, то теперь она обозначила себя как Вивьен Джоли.

Отмечается, что поступок Вивьен поддержала ее сестра. Осенью 2023 года Захара была принята в женское сообщество АКА в колледже Спелман. Девушка вышла к публике и представилась, отказавшись от фамилии отца.

Также Питта отверг 20-летний сын Пакс. Юноша назвал родителя «засранцем мирового уровня».

На данный момент ни актер, ни его официальные представители никак не комментировали ситуацию.

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