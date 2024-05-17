In Touch: 48-летняя актриса Анджелина Джоли тайно встречается с двумя мужчинами

48-летняя актриса Анджелина Джоли тайно встречается с двумя мужчинами. Об этом сообщает зарубежное издание In Touch.

По словам инсайдера, актриса лукавит, говоря, что после развода занята только детьми и работой. Отмечается, что за последний год у нее появились два ухажера. Первый из них — британский музыкант Кингсли Маклин Дейли. Его сближают с Джоли общие интересы: оба активисты и любят путешествовать по миру. Знаменитости познакомились весной 2023 года на литературном фестивале. После знакомства они поддерживают общение. Не так давно журналисты застали их во время романтического ужина в Милане. Как утверждает источник, актриса уже познакомила ухажера с детьми.

Вторым избранником Джоли стал композитор и писатель Джастин Левин. Они познакомились благодаря совместной работе над мюзиклом «Отверженные». Актрису и писателя не раз видели на свидании. Более того, Анджелина успела его, как и Дейли, познакомить с наследниками. Теперь знаменитость не может выбрать одного из двух ухажеров. Она испытывает симпатию сразу к двум мужчинам.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли в шелковом платье появилась на премьере мюзикла с дочкой от Брэда Питта. Подробности читайте в этой новости.