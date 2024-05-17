Анджелину Джоли заметили на свидании с обожаемым в России актером: был напарником Питта

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с немецким актером Аугустом Дилем, который сыграл Воланда в российском фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Их заметили вместе во время романтического ужина в Берлине. Об этом пишет Bild.

48-летние артисты провели время вместе в индийском ресторане Mr. Chai Wala в районе Шарлоттенбург. СМИ пишут, что Джоли и Диль давно знают друг друга, а их знакомство произошло на съемках ленты «Бесславные ублюдки» Тарантино. В 2008 году Анджелина навещала экс-возлюбленного Брэда Питта на съемках. Диль как раз играл роль офицера СС.

Оказалось, что у красавицы и немецкой звезды есть много общего. Так они любят творчество поэта Райнера Марии Рильке. А в 2010 году они даже снимались вместе в фильме «Солт». На площадке у них произошел поцелуй.

На данный момент артисты свободны. Громкий разрыв актрисы с Питтом обсуждает весь мир до сих пор, а Аугуст тоже находится в разводе. Но они не комментируют отношения. СМИ пишут, что Джоли приехала на свидание с мужчиной, так как в Берлине у нее сейчас нет никаких дел и мероприятий. При этом у нее есть недвижимость в одном из престижных районов.

Ранее мы писали о том, что звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль сыграет Шостаковича в «Шуме времени».