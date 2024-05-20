У больной раком Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг

Проведенный курс химиотерапии негативно сказывается на состоянии организма принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже. Об этом сообщил изданию RadarOnline доктор Стюрт Фишер.

Как отмечает издание, в настоящее время Кейт с тремя детьми и мужем принцем Уильямом находится в своем имении, она полностью изолирована от внешнего мира после химиотерапии, которая значительно истощила ее организм.

Последний раз Кейт Миддлтон выступала с обращением 22 марта. Тогда же стало известно, что у жены принца Уильяма обнаружили рак толстой кишки. Кроме того, она пережила операцию по удалению матки.

Ранее проживающий в США принц Гарри посетил Африку и на одном из светских мероприятий публично назвал нигерийского короля Аканби своим новым родственником. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию – гости разразились хохотом. Нигерийский король оказался осужденным мошенником.