Биографический фильм о Дональде Трампе вызвал скандал на Каннском кинофестивале

Биографический фильм «Ученик» о молодом экс-президенте США Дональде Трампе вызвал скандал после показа на Каннском кинофестивале. Дело в том, что в проекте присутствует сцена, делающая его, по мнению иностранных СМИ, «взрывоопасным». Об этом сообщает The Associated Press.

Отметим, что вопросы вызвал фрагмент в киноленте, в котором показывается насилие Трампа по отношению к жене Иване. На суде по делу о разводе она заявляла, что в браке бывший президент Америки надругался над ней. Однако позже она уточнила, что скорее чувствовала себя «изнасилованной», но подобного эпизода не было.

По данным издания, эта сцена, а также ряд других, в которых показываются взаимоотношения Дональда Трампа и юриста-наставника Роя Крона, могут сделать фильм потенциально опасным в разгар президентских выборов.

К слову, ранее СМИ также сообщали о скандале во время производства «Ученика». Его финансированием занимался миллиардер Дэн Снайдер, однако он оказался разъярен, когда увидел некоторые фрагменты, в том числе эпизод с изнасилованием Иваны.

Ранее российские кинокритики негативно высказались о представленном в Каннах фильме Кирилла Серебренникова.