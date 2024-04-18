Daily Mail: 39-летний принц Гарри официально назвал США новым местом жительства

39-летний принц Гарри официально назвал США новым местом жительства. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В официальных документах принц впервые указал, что его новым местом жительства являются Соединённые Штаты Америки, хотя раньше там числилась Великобритания. Соответствующие документы были опубликованы Регистрационной палатой США.

Изменение места жительства Гарри стало причиной обсуждения вопроса: сможет ли он оставаться государственным советником, который имеет право замещать монарха. Согласно законодательству, для этого советник должен постоянно проживать на территории Великобритании. Однако теперь принц не соответствует требованию закона.

Ранее принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон. Сообщалось, что принц решил наладить отношения с семьей, узнав о недуге Кейт. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Анджелина Джоли заработала 100 млн долларов на разводе с актером Брэдом Питтом.