Раскрыта сумма, которую Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли заработала порядка 100 млн долларов (около 9,4 млрд рублей) на разводе с бывшим супругом, актером Брэдом Питтом. Об этом пишет Daily Mail.

В новых судебных документах адвокаты Джоли обвиняют Питта в том, что он пытается «финансово истощить» артистку и «высосать из нее все соки» благодаря разводу. При этом журналисты утверждают, что актрисе удалось увеличить свой капитал после расставания с бывшим мужем. По данным СМИ, зыезда получила порядка 100 млн долларов. В эту сумму вошли алименты, подарки детям и денежные средства от продажи ее 50% доли в винодельне «Chateau Miraval French».

Уточняется, что Джоли и Питт купили виноградник за 60 млн долларов (около 5,6 млрд рублей) в 2008 году. После вложений артиста его стоимость возросла до 164 млн долларов (около 15,4 млрд рублей).

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках киноленты «Мистер и миссис Смит» и объявили о своем романе в 2006 году. Через восемь лет пара решила официально узаконить свои отношения и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. Супруги расстались в 2016 году, а развод официально был завершен лишь в 2019-м.

У звезд есть трое приемных детей — 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара, а также трое родных — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли вышла в свет с новой татуировкой на руке.