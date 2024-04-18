Принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон

Проживающий в США принц Гарри после известий о болезни жены его старшего брата Кейт Миддлтон решил наладить общение с семьей. Он все чаще звонит родственникам, а также отправляет принцессе Уэльской сообщения со словами поддержки.

Ранее принца Гарри и Кейт связывала многолетняя дружба, однако после женитьбы на бывшей американской актрисе Меган Маркл эта связь была разорвана.

По данным источников журнала Closer, после звонка Гарри, ведущая борьбу с раком Кейт снова почувствовала себя счастливой. Теперь он регулярно отправляет принцессе Уэльской милые «ободряющие сообщения», узнает, как дела.

Поддержку принцу Гарри в королевской семье приняли с благодарностью, так как его внимание придает принцессе сил. Сейчас она проходит профилактическую химиотерапию.

Собеседник издания заверил, что принц Гарри надеется пообщаться с родным братом Уильямом уже в следующем месяце. В мае он намерен прилететь в Лондон. При этом Меган Маркл во дворце по-прежнему никто не ждет.

Последний раз Кейт Миддлтон выступила с обращением 22 марта. Тогда же в Сети распространилась информация о ее страшном диагнозе: у жены принца Уильяма обнаружили рак.

Ранее обиженная на королевскую семью Меган Маркл пообещала не вмешиваться в их дела из-за болезни Кейт Миддлтон и Карла III. При этом эксперты не верят словам герцогини Сассекской и считают, что она может воспользоваться слабостью Виндзоров и начать портить их репутацию с новой силой.