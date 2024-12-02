ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 декабря 2024, 11:24
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«Что с тобой творится?»: Ким Кардашьян напугала фанатов фото в балаклаве и кроп-топе

Телезвезда Ким Кардашьян выложила фото в балаклаве и кроп-топе.
«Что с тобой творится?»: Ким Кардашьян напугала фанатов фото в балаклаве и кроп-топе

© Richard Shotwell/Invision/East News

Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян напугала поклонников фото в балаклаве и кроп-топе. Соответствующие публикация и комментарии опубликованы в ее микроблоге.

«Что с тобой творится?»: Ким Кардашьян напугала фанатов фото в балаклаве и кроп-топе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

44-летняя предпринимательница решила устроить фотосессию в лесу. Так, бывшая жена Канье Уэста снялась в балаклаве, оформленной принтом, и светло-коричневых сапогах. Помимо этого, модель предстала в кроп-топе с глубоким декольте и трусах с завязками, отказавшись при этом от штанов.

Фанатов смутил образ Кардашьян, о чем они сообщили в комментариях под публикацией.

«И как это понимать?», «Бьянка Цензори клонируется», «Что с тобой творится? Канье Уэст опять украл твой телефон?», — поделились юзеры.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вышла в свет в юбке с экстремальным разрезом и колготках в сетку.

До этого Кардашьян смутила фанатов непристойными фото с роботом Tesla.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ким Кардашьян
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