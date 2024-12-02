«Что с тобой творится?»: Ким Кардашьян напугала фанатов фото в балаклаве и кроп-топе
© Richard Shotwell/Invision/East News
Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян напугала поклонников фото в балаклаве и кроп-топе. Соответствующие публикация и комментарии опубликованы в ее микроблоге.
44-летняя предпринимательница решила устроить фотосессию в лесу. Так, бывшая жена Канье Уэста снялась в балаклаве, оформленной принтом, и светло-коричневых сапогах. Помимо этого, модель предстала в кроп-топе с глубоким декольте и трусах с завязками, отказавшись при этом от штанов.
Фанатов смутил образ Кардашьян, о чем они сообщили в комментариях под публикацией.
«И как это понимать?», «Бьянка Цензори клонируется», «Что с тобой творится? Канье Уэст опять украл твой телефон?», — поделились юзеры.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вышла в свет в юбке с экстремальным разрезом и колготках в сетку.
До этого Кардашьян смутила фанатов непристойными фото с роботом Tesla.