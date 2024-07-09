«Чертовски одинока»: Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником

Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником и пообещала остаться одинокой. Певица рассказала о переменах в личной жизни в соцсети.

В личном блоге Спирс появилось видео с провокационными танцами, также певица написала пост и сообщила о расставании с Полом Солизом. Знаменитость пожаловалась на одиночество и заявила, что больше не хочет отношений. Правда, спустя время она удалила публикацию.

«Я чертовски одинока!!! Я никогда в жизни не буду с другим мужчиной!!!» — высказалась артистка.

Напомним, что Бритни закрутила роман с судимым домработником после развода. Сначала он был уборщиком певицы, но позже стал ее любовником. Также Пол является многодетным отцом, при этом он уклоняется от финансовой помощи детям.

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