Опубликовано 25 июня 2024, 18:53
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Прибавляют вес и целлюлит, чтобы поиздеваться: Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе
42-летняя певица Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе.
© Starface.ru
Певица Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе. Звезда считает, что на снимках, где она идет к машине, лишний вес и целлюлит прибавили.
Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Спирс утверждает, что весит 55 кг. По словам исполнительницы, вес и целлюлит, который все видят на фото, ей добавляют, чтобы поиздеваться.
При этом 42-летняя певица считает, что ни один человек ей не поверит – все предпочтут негатив.
«Я чувствую себя одним из самых запугиваемых людей в мире, что вредно для моего сердца и здоровья».
Спирс смирилась с этим. «Ну и ладно», - заключила она.
Ранее сообщалось, что певица лишилась адвоката. Мэтью Розенгарт закончил юридическую карьеру.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Хуже и не скажешь»
Автор:Лилия Караева