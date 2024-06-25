Прибавляют вес и целлюлит, чтобы поиздеваться: Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе

Певица Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе. Звезда считает, что на снимках, где она идет к машине, лишний вес и целлюлит прибавили.

Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Спирс утверждает, что весит 55 кг. По словам исполнительницы, вес и целлюлит, который все видят на фото, ей добавляют, чтобы поиздеваться.

При этом 42-летняя певица считает, что ни один человек ей не поверит – все предпочтут негатив.

«Я чувствую себя одним из самых запугиваемых людей в мире, что вредно для моего сердца и здоровья».

Спирс смирилась с этим. «Ну и ладно», - заключила она.

Ранее сообщалось, что певица лишилась адвоката. Мэтью Розенгарт закончил юридическую карьеру.