Брэд Питт впервые вышел в свет с Инес де Рамон на Гран-при «Формулы 1»

Брэд Питт вышел в свет со своей новой избранницей, ювелирным дизайнером Инес де Рамон на британском Гран-при «Формулы 1» в воскресенье, 7 июля, сообщает Page Six.

Выход довольно непубличной пары в свет, отмечает издание, произошел через два дня после презентации совместного фильма «Формулы 1» и Apple Original Films от режиссера «Топ Ган: Мэверик» Джосефа Косински. В спортивной драме «F1» актер играет Сонни Хейза - вымышленного гонщика, который был вынужден уйти в отставку после серьезной аварии в 1990-х годах. В фильме также снялись Хавьер Бардем, Керри Кондон и Тобиас Мензис. Премьера назначена на 27 июня 2025 года.

Впервые о романтических отношениях Питта и де Рамон стало известно в ноябре 2022 года, когда они вместе посетили концерт Боно в Лос-Анджелесе, хотя, по слухам, они встречались уже несколько месяцев до этого. В феврале текущего года появились сообщения о том, что де Рамон переехала к Питту и «счастлива как никогда».

Напомним, Брэд Питт по-прежнему находится в процессе развода со своей супругой Анджелиной Джоли, хотя пара рассталась еще в сентябре 2016 года. Де Рамон в свою очередь была замужем за звездой «Дневников вампира» Полом Уэсли с февраля 2019 года по март 2024 года.

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