«Человек, за которого мне следует держаться »: Кейт Уинслет вспомнила, как супруг спас ей жизнь

Кейт Уинслет вспомнила, как супруг Эдвард Абель спас жизнь ей и ее детям.

Звездная пара познакомилась друг с другом в 2011 году во время отдыха на острове Некер среди Виргинских островов. С тех пор они счастливы в браке уже двенадцать лет.

Кейт рассказала, как прошло их первое с супругом знакомство. Оказалось, что голливудская звезда отдыхала на острове вместе с детьми. Тогда внезапно начался сильный шторм, из-за которого молния ударила в дом, после чего разразился пожар. Но Уинслет повезло, так как рядом оказался будущий супруг, который смог спасти ее семью. Именно в тот момент она поняла, что это ее судьба.

«Мне стало совершенно ясно, что он — тот человек, за которого мне следует держаться в этой жизни. И я до сих пор чувствую именно так», — поделилась Кейт в беседе с изданием The Telegraph.

Данное событие стало знаковым в жизни Кейт и Эдварда, ведь именно благодаря ему они счастливы вместе. В честь первого знакомства пара даже назвала общего сына. Второе имя Беара — Блейз, что с английского означает «в огне».

Ранее мы писали о том, что Селена Гомес намекнула на помолвку, засветив кольцо на безымянном пальце.

Также сообщалось, что русская девушка Джонни Деппа поделилась новыми кадрами с актером.