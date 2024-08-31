«Такие фото только приумножат слухи»: русская девушка Джонни Деппа поделилась новыми кадрами с актером

28-летняя модель Юлия Власова, которую называют русской девушкой Джонни Деппа, поделилась новыми кадрами с 61-летним актером. В личном блоге она опубликовала снимки с артистом, на которых он обнимает ее, но заявила, что их связывает только дружба.

В июле Джонни Деппа заметили в компании модели из Екатеринбурга Юлии Власовой. Модель шла под руку с актером, пара улыбалась. Затем и сама девушка подогрела слухи о романе с артистом, поделившись в соцсети фото в объятиях знаменитости. Однако теперь она утверждает, что между ними лишь дружеские отношения.

Юлия Власова опубликовала в личном блоге кадры с Джонни Деппом, на которых актер обнимает ее. Модель и артист улыбались и выглядели счастливыми. При этом девушка добавила подпись к фото, назвав актера «дорогим другом», тем самым опровергнув слухи о романе с ним.

«‎Не верьте всему, что слышите в интернете. Мой дорогой друг», — написала Юлия Власова.

Неоднозначное заявление новой предполагаемой избранницы Джонни Деппа вызвал интерес подписчиков, которые потребовали объяснений.

«Они теперь вместе как пара или нет?», «Просто выскажитесь, если хотите очистить интернет от слухов, а такие фото их только приумножат. Так чему же, по-Вашему, мы не должны верить?», «Почему бы просто не сказать как есть?» — пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось о том, что детектив, нанятый экс-супругой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Хёрд, не смог найти компромат на артиста.