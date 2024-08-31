«Ждем свадьбы!»: Селена Гомес намекнула на помолвку, засветив кольцо на безымянном пальце

32-летняя певица и актриса Селена Гомес намекнула на помолвку со своим возлюбленным, 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко. Артистку заметили с кольцом на безымянном пальце в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ и публикует кадры со знаменитостью.

В конце декабря прошлого года Селена Гомес призналась, что ее сердце занято. Избранником певицы стал Бенни Бланко. Известно, что музыкант близко дружил с экс-возлюбленным знаменитости, певцом Джастином Бибером, и вместе с ним работал над новыми песнями. Артистка регулярно делится снимками с бойфрендом и публично признается ему в любви.

Однако теперь в Сети появились слухи о скорой свадьбе певицы и продюсера. Недавно Селена Гомес опубликовала в соцсети фото, на котором закрыла смайликом безымянный палец, будто намекая на помолвку с Бенни Бланко, а теперь актрису засняли во время прогулки по Лос-Анджелесу. Знаменитость предстала в футболке с принтом и спортивных брюках, дополнив образ внушительными наушниками. При этом на ее безымянном пальце было золотое кольцо, которое она не пыталась скрыть.

Пользователи Сети обратили внимание на украшение певицы и решили, что таким образом она намекнула на скорую свадьбу с возлюбленным.

«Не прячет кольцо, ждем объявления о свадьбе?», «Селена выглядит счастливой, такая спокойная», «Ждем свадьбы!» — написали Интернет-пользователи.

Ранее мы писали о том, что Селена Гомес подписалась на свадебное агентство после слухов о помолвке с Бенни Бланко.