Бывший телохранитель Рианны госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Джеффа Китинга стреляли неизвестные в пригороде Дублина, Фингласе. Мужчину ранили, предположительно, из дробовика. Когда на место прибыли медики, Китинг был в сознании — он успел рассказать полицейским, что за его голову назначена награда в 15 тысяч евро (порядка 1,6 млн рублей).

Врачам удалось стабилизировать состояние бывшего охранника Рианны, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Джефф Китинг работал телохранителем Рианны во время тура певицы Diamonds, который проходил в 2013 году. Сейчас мужчина позиционирует себя как медиум.

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